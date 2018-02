Blac Chyna : Canon en bikini pour un shooting très sensuel

Blac Chyna fait à nouveau les gros titres suite à la publication d'une sextape. Elle envisage de lancer une procédure judiciaire contre l'auteur de cette fuite, jusque-là non identifié. Avant ce triste événement, la star de 29 ans enchaînait les shootings torrides.

Le dernier en date a eu lieu mercredi 14 février, jour de la Saint-Valentin. Célibataire depuis sa rupture avec Meechie - l'homme figurant sur la vidéo intime -, Blac Chyna (vrai nom Angela White) a célébré la fête des amoureux en participant à une séance photo à thème pour la marque 138 Water.

Irrésistible en bikini blanc, des ballons de baudruche blancs et rouges et une bouteille d'eau dans les mains, Chyna a enchaîné les poses et réalisé, pour le photographe, un imparable numéro de charme. Entre les prises, une assistante lui passait une crème sur ses jolies courbes tatouées. Un service auquel la grande soeur de son ex-fiancé Rob Kardashian, Kim, a également eu droit au cours d'un photoshoot endiablé, également à Malibu.

Blac Chyna a toujours deux procès à venir contre les membres de son ex-belle-famille. La maman de King Cairo (né de sa relation avec Tyga) et Dream a d'abord accusé Rob de violences domestiques et obtenu une ordonnance restrictive.

Elle s'est ensuite retournée contre Kris Jenner et Kim Kardashian, qui auraient oeuvré pour mettre fin à la production de l'émission de télé-réalité Rob & Chyna, consacrée à la vie de l'ancien couple.