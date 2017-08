Blac Chyna déchaînée dans un club de strip-tease, elle quitte son nouvel amant

Pauvre Blac Chyna... Il semblerait qu'en amour, depuis sa rupture à rebondissements avec Rob Kardashian, l'ambiance ne serait pas au rendez-vous.

En effet, nos confrères du site internet TMZ ont assuré qu'entre la mère de la petite Dream – fruit de ses amours avec le seul homme de la famille Kardashian – et son nouveau boyfriend, un certain chanteur de RnB qui se nomme Mechie, se serait bel et bien terminé.

Leurs sources dévoilent qu'au cours d'une soirée dans le très célèbre club de strip-tease de West Hollywood Ace of Diamonds, ce lundi 14 août 2017, la jeune femme de 29 ans aurait découvert que son homme fréquentait d'autres femmes qu'ils séduisait sur les réseaux sociaux. Pourtant, afin de démontrer son dévouement et son amour pour la bimbo américaine, le rappeur s'était fait tatouer ses initiales derrière l'oreille quelques semaines plus tôt.

Le tatouage n'a même pas eu le temps de cicatriser sur la peau du jeune homme que l'ancienne petite amie de Rob Kardashian a fait un choix : leur histoire est terminée ! Déchaînée et hors d'elle pendant cette soirée plus qu'arrosée, Blac Chyna s'est emparée du micro afin de déblatérer des paroles obscènes à l'encontre de celui qui l'aurait trompée.

Sa belle soeur Khloé Kardashian était également de la partie : la benjamine du Klan Kardashian était accompagnée de son petit ami Tristan Thompson dans le club. Et si on imaginait pouvoir détecter une certaine animosité entre les deux jeunes femmes, eh bien s'est raté. TMZ rapporte que Blac Chyna et l'ex de Lamar Odom se sont croisées sans échanger un mot.