Blac Chyna en guerre contre les Kardashian : Nouvelle attaque judiciaire !

En se mettant en couple avec Rob Kardashian et en fondant une famille avec lui, Blac Chyna n'avait qu'un seul but, porter le nom des Kardashian et profiter de la notoriété du célèbre clan. Des projets qui ont très vite capoté.

Séparée de Rob Kardashian depuis plusieurs mois, et très vite recasée avec le rappeur Mechie, Blac Chyna tente par tous les moyens de soutirer de l'argent à son ancienne belle-famille, avec qui elle n'a jamais entretenu de bonnes relations. TMZ révèle que l'ancienne stripteaseuse s'attaque à présent à l'intégralité du clan Kardashian. L'ex de Tyga reproche aux soeurs de Rob Kardashian et à sa mère d'avoir empêché le tournage de la deuxième saison de son émission de télé-réalité Rob & Chyna. Pour faire face au manque à gagner lié à l'échec de ce projet, la maman de Kairo (né de sa relation avec Tyga) et de Dream (née de sa brève histoire avec Rob Kardashian) leur réclame une compensation financière.

Oui mais voilà, E! qui produit toutes les émissions du clan Kardashian-Jenner détient de nombreuses preuves contre Blac Chyna. La chaîne américaine a ainsi de quoi montrer que le tournage n'aurait de toute façon jamais vu le jour puisque Blac Chyna et Rob Kardashian étaient déjà séparés avant de négocier une deuxième saison et que Blac Chyna ne supportait pas de se trouver dans la même pièce que son ex-compagnon. À cela s'ajoutent des audiences plutôt décevantes qui ne laissaient pas présager d'un futur heureux pour Rob et Chyna.

Depuis des mois, Blac Chyna et Rob Kardashian se livrent une guerre sans merci. Si les deux ex ont trouvé un accord pour la garde partagée de Dream, que Rob Kardashian ne peut honorer parce qu'il est ruiné, les hostilités ont très vite repris. Le petit frère de Kim Kardashian a porté plainte à la fin du mois de septembre pour coups et blessures, pour des faits remontant à décembre 2016, tandis que Kylie Jenner, la petit soeur de Rob Kardashian et ex de Tyga, l'attaque pour vandalisme. Blac Chyna et le clan Kardashian n'ont pas fini de se croiser au tribunal.