Blac Chyna et Rob Kardashian séparés ? La bombe l'a déjà remplacé !

Cela fait plus d'un an que Blac Chyna et Rob Kardashian ne cessent de se disputer. L'an dernier, les deux célébrités ont surpris tout le monde en s'affichant en couple, avant de rapidement se fiancer et d'annoncer qu'ils attendaient un heureux événement. Mais depuis, rien ne va plus entre l'ancienne strip-teaseuse de 28 ans et le seul fils de Kris Jenner, qui se déchirent sur fond de mal-être et jalousie.

Mais si le couple a résisté à bien des tempêtes au cours des derniers mois, il semblerait que ce soit désormais bel et fini entre eux. Selon les informations de la Page Six du New York Post, c'est en charmante compagnie que Blac Chyna a regardé la diffusion de la finale du Super Bowl au cinéma Estrella de Los Angeles, ce dimanche 6 février. Sauf que... Rob était aux abonnés absents ce soir-là !

"On aurait facilement pu croire qu'ils étaient en couple si on ne connaissait pas toute l'histoire", a balancé un témoin de la scène au tabloïd américain. Si l'on ignore pour l'instant encore l'identité de l'heureux élu, le magazine précise que "à un moment donné, il a posé sa main sur son genou et sur ses jambes", tandis que la jeune maman a ajouté être "défoncée".

Selon toute vraisemblance, la maman de Dream (3 mois, dont le papa est Rob) et King Cairo (4 ans, né de ses fiançailles passées avec le rappeur Tyga) se serait définitivement séparé de son fiancé. "Elle a dit qu'elle parlait toujours à Rob mais qu'ils ne vivaient plus ensemble désormais", ajoute la même source. Rien d'officiel pour l'instant, même si l'Incroyable Famille Kardashian serait sans doute ravie d'apprendre la nouvelle.

Pour l'instant, le principal intéressé ne semble toutefois pas être au courant puisqu'il a publié une petite déclaration d'amour à Blac Chyna la semaine passée, sur les réseaux sociaux, en l'honneur de leur premier (et dernier ?) anniversaire de couple.

Coline Chavaroche