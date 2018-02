Blac Chyna exposée : Sa sextape diffusée, l'homme impliqué enragé

La vie de Blac Chyna est décidément très mouvementée. Alors que la guerre fait toujours rage avec le clan Kardashian, l'ex-fiancée de Rob se retrouve à nouveau dans les colonnes de la presse à scandale après que sa sextape a été diffusée lundi 19 février 2018 par un anonyme sur Twitter.

Selon TMZ, la sulfureuse starlette de 29 ans a d'ores et déjà contacté ses avocats Lisa Bloom et Walter Mosley pour lancer une procédure afin de retrouver le coupable dans cette "affaire criminelle". Sur la vidéo en question, longue d'un peu plus d'une minute et désormais supprimée, la maman de la petite Dream (15 mois), qui porte une perruque blonde, est vue en train de pratiquer une fellation à un homme dont le visage n'est pas montré.

Il n'a toutefois pas fallu longtemps avant que l'homme impliqué se manifeste. Toujours selon nos confrères, celui qui est exposé dans la sextape de Blac Chyna n'est autre que son ex-petit ami Mechie. Le couple s'était brièvement fréquenté entre juillet et septembre 2017. En colère, le rappeur a fait savoir par l'intermédiaire de son représentant qu'il était bien celui qui avait filmé la vidéo au mois de juillet avec "le téléphone de Chyna", mais qu'il avait "sa propre copie et qu'il ignor[ait] comment elle a[vait] pu fuiter". En outre, Blac Chyna et Mechie n'étaient plus en contact depuis leur rupture.

C'est ce même homme qui a été vu dans l'une des vidéos intimes de Blac Chyna qui avaient été diffusées l'an dernier par Rob Kardashian. Désireux de se venger de son ex-compagne, le frère de Kim K avait fameusement publié plusieurs images compromettantes de l'ancienne strip-teaseuse sur Instagram. Ce revenge porn avait mis un terme définitif à leur relation et poussé la jeune femme à intenter plusieurs actions en justice contre le père de sa fille.