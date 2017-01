Blac Chyna impliquée dans un nouveau scandale, des millions en jeu

Avant de devenir la starlette que l'on connaît, Blac Chyna était une inconnue qui jouait les strip-teaseuses à Washington. Bien décidée à devenir célèbre, la sulfureuse compagne de Rob Kardashian aurait fait appel à deux hommes pour passer de l'ombre à la lumière, deux supposés collaborateurs qui lui réclament aujourd'hui des millions.

TMZ rapporte en effet que Jason Alston et Lincoln Hayes, qui travaillent pour la société Infinite Grind Multimedia, auraient signé en juin 2007 un contrat avec Blac Chyna, document les unissant pour une durée de dix ans et faisant de ces deux individus ses managers. Jason Alston et Lincoln Hayes avancent que leur contrat stipulait une rémunération à hauteur de 50% des revenus perçus par Blac Chyna durant cette période. Un engagement que la starlette n'aurait pas respecté, d'où leur recours à la justice pour récupérer les 3 millions qu'elle leur devrait, correspondant à des frais impayés. Les deux managers de Blac Chyna lui laisseraient jusqu'au mois de juin pour régler la facture pour le moins salée, en la menaçant de la poursuivre en justice le cas échéant.

Un nouveau scandale qui ne semble pas vraiment perturber Blac Chyna. La maman de King Cairo (4 ans, né de sa précédente relation avec le rappeur Tyga, aujourd'hui en couple avec Kylie Jenner) et de la petite Dream (qui vient de fêter ses 2 mois), a été aperçue tout sourire dimanche 15 janvier à l'aéroport. Malgré la terrible dispute qui a éclaté avec Rob Kardashian – le père de Dream – au mois de décembre, c'est bien avec son compagnon qu'elle a été photographiée à JFK. Le couple a été vu échangeant des gestes de tendres tandis que leur adorable baby girl ne semblait pas être avec eux.

Blac Chyna compte-t-elle prendre ces menaces judiciaires au sérieux ou faire comme si de rien n'était ? Affaire à suivre...