Blac Chyna : Maman comblée, King Cairo veille sur sa petite soeur Dream

"Je vais faire en sorte d'aller mieux pour toi, Dream. Tu es toute ma vie et, grâce à toi, j'ai pris un nouveau départ pour devenir une meilleure version de moi-même", avait avoué Rob Kardashian lors de sa dernière crise conjugale en date. Le fils de Robert Kardashian et Kris Jenner et petit frère de Kourtney, Kim et Khloé Kardashian tentera cette année de se débarrasser de ses complexes.

Il pourra naturellement compter sur le soutien de sa fiancée.