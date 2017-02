Blac Chyna méconnaissable sur une photo d'elle adolescente !

Blac Chyna, qui s'est radicalement transformée au fil des ans. Sur sa page Instagram, l'ancienne strip-teaseuse de 28 ans a publié une photo souvenir d'elle à l'époque du lycée, et le moins qu'on puisse dire c'est que la bombe a bien changé.

Assise à califourchon sur une chaise devant un fond d'inspiration tropicale, la star de Rob & Chyna prend la pose, vêtue d'un jean et d'un tee-shirt à manches longues, avec de longs cheveux blonds et lisses encadrant son visage juvénile. Si la meilleure amie d'Amber Rose avait déjà une bouche très pulpeuse à l'époque, on ne peut que constater les indéniables changements que la chirurgie esthétique a opéré sur son minois.

La maman de King Cairo (4 ans), né de sa relation avec le rappeur Tyga et Dream (3 mois), dont le père est Rob Kardashian, a depuis retiré ce cliché de sa page Instagram. Mais, les internautes ont eu le temps d'en faire une capture d'écran.

Concernant son couple avec Rob Kardashian, il semblerait qu'il y a de nouveau de l'eau dans le gaz. Blac Chyna a récemment été aperçue en train de déjeuner en charmante compagnie et sans sa bague de fiançailles. Événement survenu juste après qu'elle se soit montrée très proche d'un mystérieux inconnu lors de la finale du Super Bowl. Serait-ce le début de la fin ? En tout cas ce ne serait pas la première fois que le couple se sépare.

Une autre conquête de Rob a aussi beaucoup fait parler d'elle. Il s'agit Rita Ora. Invitée sur le plateau de l'émission Watch What Happens Live, cette dernière a assuré "ne nourrir que des bons sentiments" à l'égard de son ex qu'elle a "félicité" pour sa famille et son bonheur retrouvé. Un peu tard non ?