Blac Chyna "menteuse" et opportuniste : Le clan Kardashian la bannit

C'est la descente aux enfers pour Blac Chyna, à quelques jours des fêtes de Noël. Selon les informations du magazine People, l'ancienne strip-teaseuse de 28 ans a été blacklistée de la soirée annuelle qu'organise Kris Jenner pour les fêtes de fin d'année.

La fiancée de Rob Kardashian est priée de rester loin de l'Incroyable Famille Kardashian et, si le clan ne peut influer sur leur couple, il a les moyens de lui mettre des bâtons dans les roues. "La famille de Rob en a assez de Blac Chyna. Elle n'est pas invitée à la soirée de Kris Jenner. Sa famille essaie de lui faire prendre ses distances avec Blac Chyna, personne ne supporte plus leur relation toxique. En revanche, ils s'inquiètent pour le bébé, Dream. Mais ils pensent que Rob serait mieux sans Blac Chyna", a confié un informateur du site américain.

Rappelons que la bimbo est persona non grata depuis que le rappeur Tyga, avec qui elle a eu le petit King Cairo, l'a quittée pour la benjamine du clan, Kylie Jenner. Kim Kardashian et ses soeurs ont toutefois mis de l'eau dans leur vin face aux progrès de leur frère de 29 ans, anciennement dépressif et diabétique, pour sa nouvelle vie de couple. Chassez le naturel, il revient au galop : ses vieux démons n'ont pas tardé à le rattraper. "Certains membres de la famille veulent les voir rompre mais Rob n'écoute pas. Il veut rester avec Blac Chyna", ajoute le magazine américain.

En plus d'être considérée comme une vulgaire opportuniste par le clan Kardashian, la meilleure amie d'Amber Rose passe pour une menteuse aux yeux de l'industrie de la mode puisque la marque Adidas a réfuté les rumeurs qui voulaient que Blac Chyna crée une ligne de chaussures pour eux. "C'est faux à trois millions de pour cent. On n'a jamais ne serait-ce que même pensé à elle", a confié un représentant de la marque au site TMZ. L'avocat de la socialite, qui avait prétendu que la marque lui avait offert 250 000 dollars pour une collection de baskets, n'a pas souhaité faire davantage de commentaires.

