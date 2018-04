Blac Chyna met des extensions à son bébé Dream : La Toile choquée

Changer de couleur de cheveux au gré de ses envies, quoi de plus normal pour Blac Chyna. Sauf qu'il ne s'agit pas là de la bimbo américaine de 29 ans mais de sa fille âgée seulement de 1 an, née de sa relation explosive avec Rob Kardashian. Très active sur Instagram, l'ex-compagne du rappeur Tyga, lui-même ex de Kylie Jenner, a publié de nouvelles images de Dream, le 25 avril 2018.

La fillette, née le 10 novembre 2016 à Los Angeles, est apparue déguisée par sa maman avec des extensions roses clippées sur ses cheveux. Un accessoire peu approprié pour son âge qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes. "Ce n'est pas un jouet... (...) J'espère que ce bébé ne sera pas comme sa maman", déplore l'un des commentaires. D'autres espèrent que Kris Jenner, la grand-mère de Dream Kardashian, ne passera pas à côté de cette photo et réagira après l'avoir vue. "Je veux être une petite souris quand Kris verra ça.... C'est ce dont ils avaient peur. Elle a mis des extensions sur son bébé. Je me désabonne. Pauvre bébé, c'est triste."