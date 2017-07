Blac Chyna : Nouveau cadeau grand luxe pour faire enrager Rob Kardashian

Le message est clair : Blac Chyna ne doit rien à son ex-fiancé Rob Kardashian. Quelques semaines après le scandale du revenge porn - le de Kris Jenner s'est vengé de son ex infidèle en publiant des photos d'elle dans le plus simple appareil -, la bombe de 29 ans a prouvé qu'elle n'avait rien à envier à personne.

Le toujours bien informé TMZ nous apprend que la maman de Dream (8 mois, qu'elle a eu avec Rob) et du petit King Cairo (4 ans, fils du rappeur Tyga) s'est offert un splendide cadeau : une Ferrari 488 Spider, dont le prix de vente est estimée à 350 000 dollars et qu'elle a fait customiser avec des jantes Forgiato. Autant dire que ce bijou lui a coûté une coquette somme !

De quoi bien faire comprendre à son ex qu'elle ne compte pas sur sa fortune personnelle, bâtie sur l'émission de télé-réalité familiale et son entreprise de chaussettes grand luxe, pour l'entretenir. Après leur rupture, le jeune homme anciennement diabétique et dépressif avait supposément coupé les vivres de l'ancienne strip-teaseuse, en reprenant les cadeaux qu'il lui avait faits. Ce qu'elle a farouchement réfuté.

"J'ai rendu tous ses bijoux à Rob parce que j'avais l'impression qu'il pensait pouvoir m'acheter. J'ai aussi entendu dire qu'il avait repris toutes les voitures, ce n'est pas le cas. C'était du leasing et j'aurais dû les rendre de toute façon, mais le jour où il a publié tous ces trucs, j'ai envoyé deux de mes assistants chez lui lui rendre les voitures, les bijoux ainsi que ma bague de fiançailles. Je n'ai rien demandé à Rob en retour, alors que je lui ai acheté une Range Rover", a-t-elle expliqué au magazine People.

L'idylle semble donc bel et bien terminée pour les deux stars de l'émission Rob & Chyna, qui régleront désormais leurs différends au tribunal et non plus face caméra. Si Rob Kardashian se concentre sur son rôle de père, de son côté la bombe va de l'avant puisqu'elle l'a déjà remplacé avec un chanteur de RnB du nom de Mechie.