Blac Chyna recentre son attaque sur Kim, Rob Kardashian et Kris Jenner

Dans l'une des deux affaires qui opposent Blac Chyna et la famille Kardashian, la plaignante recentre son attaque sur son ancienne amie, Kim, et sur sa mère Kris Jenner, qu'elle accuse d'être à l'origine de la fin prématurée de son émission de télé-réalité. Kourtney, Khloé, Kendall et Kylie sont, pour l'instant, hors de cause...

Le scoop est signé TMZ ! Le site américain publie la dernière mise à jour en date de la plainte de Blac Chyna contre Kris Jenner et ses protégés. La momager (contraction des mots "mom" et manager) de 62 ans et deux de ses enfants, Kim et Rob Kardashian, sont désormais les seuls mis en cause. Chyna ajoute "Does 1-100" à la liste, un terme juridique attribué à de potentiels futurs accusés qui lui permet d'en ajouter jusqu'à 100.

Selon Blac Chyna, Kris Jenner et ses enfants ont usé de leur influence auprès de la chaîne E!, diffuseur de Rob & Chyna, pour mettre un terme à sa production. Cette manoeuvre serait une conséquence de la séparation des stars de l'émission de télé-réalité, les fiancés Blac Chyna et Rob Kardashian, ainsi que de la plainte déposée par Chyna contre son ex, auteur de la publication de ses photos intimes.

Rob Kardashian et Blac Chyna ont une fille, Dream, née le 10 novembre 2016.