Blac Chyna : Une réconciliation avec Rob Kardashian ? "Peut-être"

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Rob Kardashian et Blac Chyna ont assisté à la fin houleuse de leur relation. Il y a désormais de l'espoir grâce à Chyna, qui n'exclut pas une réconciliation avec son ex-fiancé...

C'est à DailyMail TV que Blac Chyna (vrai nom Angela Renée White) a fait cet aveu. Interrogée sur la possibilité d'une réconciliation avec Rob Kardashian, la star de télé-réalité et mannequin de 30 ans a répondu : "Peut-être. On verra." Chyna a attaqué le père de sa fille Dream (née en novembre 2016) en justice pour violences conjugales et atteinte à la vie privée après la publication de ses photos intimes sur les réseaux sociaux et obtenu une ordonnance restrictive.

Un retour de flamme entre Rob Kardashian et Blac Chyna permettrait notamment la résurrection de leur émission, Rob & Chyna (dont Chyna attribue la fin de production à la mère et aux soeurs de son ex-fiancé, Kris Jenner, Kim et Khloé Kardashian). "Je ne changerais rien du tout sur Rob & Chyna parce que c'était notre réalité, les bons, les mauvais moments et tout le reste", explique la maman de Dream.

Dans son entretien avec DailyMail TV, Blac Chyna parle également de sa fille de bientôt 2 ans. "Dans d'autres circonstances, je n'aurais jamais eu une fille aussi intelligente que Dream. Vous pouvez regarder son visage et dire qu'elle a été conçue par amour. Elle est parfaite."