Black M contrarié par un accident : "On a tout essayé..."

Grosse déception pour Black M : sur la route d'une grande tournée dans toute la France qui passera le 2 décembre par l'AccorHotels Arena à Paris, l'artiste a dû se résoudre à annuler son concert prévu ce vendredi 10 novembre 2017 aux Docks Océane du Havre (Seine-Maritime), suite à un accident qui n'a heureusement pas fait de victime.

Selon les informations du site normand Tendance Ouest, la représentation a dû être annulée suite à "l'effondrement de la structure d'accrochage des projecteurs" sur la scène, causant d'importants dégâts. Un autre média local, 76 actu, rapporte les constatations des pompiers intervenus pour aider à descendre deux ouvriers coincés dans la nacelle d'un engin de levage suite à la chute de ce "pont de lumière", survenue vers midi. Aussi apprend-on, images à l'appui, que ce sont "cinq éléments en aluminium de dix mètres de hauteur supportant l'éclairage de la scène" qui sont tombés, heureusement sans faire de blessé.

La scène, en revanche, était irrémédiablement endommagée, comme Black M lui-même l'a regretté sur les réseaux sociaux en partageant sa déception de ne pouvoir se produire devant ses fans normands : "On a tout essayé mais le concert de ce soir au Havre ne peut être maintenu... Problèmes techniques... #déception #partieremisecestpromis", a réagi le rappeur de 32 ans. Pour l'instant, le concert n'est pas reporté mais purement annulé et les détenteurs de billets sont invités à se rapprocher des points de vente pour se les faire rembourser. Et éventuellement tenter d'en obtenir d'autres pour la date du 18 novembre au Zénith de Rouen ?

La veille sera parue la réédition du second album à succès de Black M, Eternel insatisfait, annoncée par la sortie cette semaine du clip Mort dans le stream.