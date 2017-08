Black M : Vacances en famille, avec sa sublime femme Lia et leur petit "Mowgli"

Le 3 août dernier, Black M annonçait à ses 1,1 million d'abonnés sur Instagram qu'il prenait le large avec sa famille, sa femme Lia, et leur fils de 5 ans qu'il surnomme Mowgli. Après une année bien remplie, notamment marquée par la sortie de son album Éternel insatisfait qui rencontre un franc succès grâce aux titres Je suis chez moi, À l'ouest, Comme moi, son duo avec Shakira, et plus récemment son featuring avec Soprano, Frérot, le chanteur de 32 ans s'est envolé loin de la France. Photographié à l'aéroport avec son fils, Black M (Alpha Diallo de son vrai nom) révélait la destination de ses grandes vacances : l'Indonésie.