Blaise Matuidi : Sa gaffe pour la Saint-Valentin qui fait bien rire la Toile !

En couple depuis plusieurs années et parents de trois enfants (Myliane, Naëlle et Éden), Blaise Matuidi et Isabelle Malice ont prévu de se marier l'été prochain. "En juillet prochain, et en petit comité", avait révélé la compagne du footballeur en novembre dernier, à l'occasion de l'ouverture de son centre dédié à la petite enfance situé à Orgeval, dans les Yvelines.



Olivia Maunoury