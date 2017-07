Blaise Matuidi : Son petit Eden, 2 ans, porte déjà le smoking à la perfection

A 30 ans, Blaise Matuidi est déjà à la tête d'une jolie tribu composée de trois enfants. Le célèbre milieu du PSG n'a pas perdu de temps. Son petit dernier, Eden, lui vole déjà la vedette du haut de ses 2 ans, comme sur cette adorable image postée sur Instagram par son papa le 24 juillet.

Gaga de son fiston, Blaise Matuidi a partagé une nouvelle photo de famille avec ses 2,2 millions d'abonnés, s'exposant au côté d'un Eden très stylé. Père et fils portent smoking et noeud papillon. Coiffé tel un footballeur et le pouce en l'air, le garçonnet a déjà l'attitude d'une future star du ballon rond. "#fatherandson #simplyirresistible", commente Blaise Matuidi en légende.