Blaise Matuidi victime de racisme : Obligé de réagir face aux attaques

Les supporters italiens sont réputés pour avoir le sang chaud, un emballement qui dépasse parfois les frontières du sport. Blaise Matuidi en a fait la douloureuse expérience samedi 6 janvier.

Alors que le footballeur français de 30 ans affrontait le club de Cagliari avec son équipe de la Juventus de Turin, l'ex-milieu de terrain du PSG a été la cible d'attaques racistes. Blessé par l'attitude de certains spectateurs, Blaise Matuidi a choisi de ne pas subir et il est sorti de son silence très rapidement après le match. "Victime de propos racistes lors du match Cagliari- Juventus, je ne peux laisser passer cela sans réagir", a publié le père de famille marié depuis juillet 2017 à son amour de jeunesse Isabelle. Le footballeur ajoute le lien du message qu'il a publié sur sa page Facebook, rédigé en trois langues : français, italien et anglais. "Merci pour tous vos messages, grazie per i vostri messaggi, thanks all for your messages. Aujourd'hui j'ai été victime de propos racistes pendant le match. Par aveu de faiblesse et par la haine et la volonté d'intimider. J'aime tout le monde et je ne peux qu'être désolé de voir des personnes qui se comportent ainsi. Le foot doit permettre de partager une passion, porter des valeurs d'égalité et inspirer les autres. C'est pour cela que je suis ici. #Paix", a ainsi écrit l'ancien Parisien.