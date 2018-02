Blake Lively bombesque : "Hyper fière" de son corps après avoir perdu 27 kilos

Voilà plus d'un an que Blake Lively essaie de perdre du poids et de retrouver un corps dans lequel elle se sent bien. Avec la naissance de James en 2014 puis celui un peu fantaisiste d'Ines en 2016, le corps de la bombe de Gossip Girl a changé. Et même si les rondeurs de la grossesse lui allaient à merveille, Blake Lively a tout fait pour retrouver sa silhouette d'antan.

Sur Instagram, elle a affiché avec fierté le fruit de ses efforts. "Il se trouve qu'on ne peut pas perdre 27 kilos pris pendant la grossesse en scrollant sur Instagram et en se demandant pourquoi on ne ressemble pas à tous ces mannequins en bikini, écrit Blake. Merci @donsaladino de m'avoir bougé les fesses, et de les avoir remises en forme. Dix mois à prendre ces kilos, 14 à les perdre. Je me sens hyper fière !"

Avec un tel discours, Blake Lively veut montrer à ses fans et notamment aux mamans que perdre du poids pour retrouver un corps athlétique prend du temps et demande un investissement sans limites. Et surtout, elle nous prouve que les ventres plats et musclés deux mois après une grossesse sont un leurre ou une réalité très rare, n'en déplaisent à Kate Middleton ou Megan Fox, qui ont perdu leurs kilos de grossesse en un temps record.

Son message et son corps de rêve ont en tout cas été validés par Ryan Reynolds, son mari et heureux élu, dont l'approbation s'est glissée parmi les 2 millions de mentions like.