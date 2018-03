Blake Lively : Canon avec Ryan Reynolds pour un ciné en amoureux

Le 16 mai prochain sortira en France le très attendu Deadpool 2 ! Ryan Reynolds en assure activement la promo sur les réseaux sociaux. Il s'est accordé une pause jeudi soir en se rendant, accompagné de son épouse, la ravissante Blake Lively, à l'avant-première d'un autre film...

Blake Lively et Ryan Reynolds étaient deux des spectateurs stars de Final Portrait. L'oeuvre réalisée par Stanley Tucci a été projetée au musée Solomon R. Guggenheim, à New York. Blake y a fait sensation habillée d'un manteau Oscar de la Renta (collection automne-hiver 2018-2019) et d'un top et d'une jupe à carreaux Monse, un look de la pré-collection automne 2018 de la marque américaine.

Des sandales Christian Louboutin complétaient sa tenue du soir.