Blake Lively enceinte : l'actrice est enceinte de son troisième enfant

Déjà parent d'une première fille prénommée James (4 ans), et d'une petite Inez (2 ans), le couple marié depuis maintenant sept ans n'a pas encore officialisé cet heureux événement, mais le ventre de Blake Lively fait office de confirmation. Nul doute que les deux acteurs devront ajuster leurs calendriers avec l'arrivée de ce troisième enfant. Dans une interview accordée à People ce 2 mai, Ryan Reynolds expliquait ne jamais travailler en même temps que sa femme afin de préserver leur famille : "Blake et moi ne tournons jamais en même temps. Si elle faisait un film en Thaïlande et moi à Vancouver, nous ne nous verrions jamais. Nous fonctionnons comme une unité, et ça marche bien comme ça (...). Les enfants restent avec nous, la famille reste ensemble et, où que nous soyons, nous sommes à la maison."

Pour ce qui de son éventuel désir d'avoir un petit garçon, l'interprète de Deadpool serait ravi de n'avoir que des filles : "Avoir une fille était un rêve devenu réalité pour moi, avait-il expliqué, toujours à People, en 2016. Si je pouvais avoir deux filles, j'en serais ravi. Vraiment, je le serais sincèrement."

Pokémon : Détective Pikachu, au cinéma le 8 mai 2019.