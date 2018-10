Blake Lively et Anna Kendrick : Notre rencontre "Girl Power" avec les deux stars

Parodiant les personnages d'hommes de choc et de charme dans les films d'action, souvent avec un Martini à la main, les personnages de Stephanie et Emily passent une bonne partie du film a boire du gin. Un choix d'alcool qui n'est pas complètement anodin dans la mesure où Ryan Reynolds, le mari de Blake Lively, a récemment acheté une entreprise de gin : "Je suis le cerveau derrière tout ce qu'il y a de génial dans ce mariage ! C'était mon idée, j'ai demandé à Paul si on pouvait mettre du gin dans le film pour que mon mari puisse avoir des bouteilles gratuites et il a fini par acheter l'entreprise, nous a-t-elle raconté avec humour. C'est une des décisions que je vais regretter."