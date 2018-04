Blake Lively et Ryan Reynolds : Le couple glamour au bord de la rupture ?

Blake Lively et Ryan Reynolds sont mariés depuis 2012 et sont les parents de deux filles, James et Inès , âgés de 3 et 1 an. A en croire le média IBTimes India, l'actrice américaine de 30 ans et l"acteur canadien de 41 ans connaîtraient des problèmes de couple. Le duo glamour aurait notamment du mal à passer "du bon temps" ensemble. Si Ryan Reynolds n'est d'ordinaire pas du genre à répondre à ce genre de spéculations, la star de Deadpool - Deadpool 2 sort le 16 mai prochain en France - n'a pas laissé passer celle-ci.

L'ex-mari de Scarlett Johansson s'est ainsi emparé de son compte Twitter pour s'exprimer sur le sujet, avec l'humour qu'on lui connaît. "J'aimerais. Je pourrais avoir un peu de 'temps pour moi'", a-t-il posté le 31 mars.