Blake Lively et son accouchement atypique : "J'ai cru que le bébé allait tomber"

Entre Blake Lively et Ryan Reynolds, impossible de s'ennuyer. Marié depuis bientôt cinq ans, les deux acteurs se sont bien trouvés puisqu'ils cultivent un sens de l'humour aiguisé et n'hésitent jamais à partager leurs anecdotes les plus tordantes.

La dernière en date a été servie par l'actrice de 29 ans à l'occasion d'un entretien croisé réalisé par le magazine Glamour face à son ami, le créateur Michael Kors. Réputée pour être très discrète sur sa vie de famille, l'ex-vedette de la série Gossip Girl a toutefois accepté de révéler le contexte dans lequel elle a mis au monde l'une de ses deux filles, sans préciser s'il s'agissait de James (2 ans) ou d'Ines (6 mois).

On apprend ainsi que Ryan Reynolds (40 ans) était tellement heureux de devenir papa qu'il a eu l'idée de mettre une chanson très inattendue dans la chambre d'hôpital : Let's Get It On, de Marvin Gaye. Un morceau sexy, pas vraiment adapté à une salle d'accouchement, mais qui n'a pas manqué de provoquer l'hilarité du corps médical. "Mon docteur riait tellement fort, j'ai cru qu'elle allait faire tomber notre bébé", a glissé Blake Lively d'un air sérieux.

Lors de cette séquence, la pétillante blonde a également confié que son tout premier baiser était pour un film (elle avait alors 16 ans) et qu'elle avait eu un "coup de foudre" pour l'animateur David Letterman (aujourd'hui 69 ans) lorsqu'elle était plus jeune. On comprend désormais son goût pour les hommes plus matures...