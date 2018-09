Blake Lively (L'Ombre d'Emily) : "Bizarre que les gens tapent ça sur Google..."

A la question de savoir si cette dernière est toujours en contact avec ses partenaires de Gossip Girl, qui vient d'ailleurs de fêter les 11 ans de sa première diffusion aux Etats-Unis, la star avoue à demi-mots avoir quelque peu pris ses distances : "On a passé six ans ensemble, comme quand on passe tout son temps ensemble à l'université et que ça se termine enfin et d'un coup, chacun à sa propre vie."

Anna Kendrick a quant à elle une drôle de réponse lorsqu'elle apprend qu'elle reste fortement associée à son apparition dans la saga Twilight, il y a maintenant dix ans : "C'est fascinant. Peut-être qu'on est juste old-school en France, connues pour des choses sorties il y a dix ans !" Reste donc à voir si ce nouveau rôle dans L'Ombre d'Emily permettra à la jeune femme de s'illustrer auprès du public français.