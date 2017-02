Blanca Blanco hot aux Oscars : L'actrice en montre beaucoup trop...

Non contente d'avoir signé l'une des apparitions les plus fantasques des Oscars 2017, la faute à une robe pour le moins audacieuse et remarquée sur le tapis rouge, l'actrice Blanca Blanco a montré un peu trop de son anatomie. La jeune femme, qui se décrit comme une fashionista, ambassadrice de luxe et est considérée comme l'une des plus belles femmes au monde par GQ, a fait sensation sur le tapis rouge à cause de sa robe très (trop) fendue au niveau des jambes.

En passant devant les photographes, celle qui partage depuis quelques années déjà la vie de John Savage a montré qu'elle ne portait rien en-dessous et en a bien trop dévoilé ! L'actrice californienne de 27 ans, notamment vue dans Awakened et Teen Star Academy, s'est ainsi démarquée au milieu de centaines d'invités parmi lesquels, de nombreux membres de la A-List (les plus grandes stars hollywoodiennes).

Pas de quoi se vanter pour celle qui nous a fait "une Bella Hadid", référence à la prestation torride du mannequin au dernier Festival de Cannes, qui en avait dévoilé un peu trop également – et avait fait croire qu'elle était vraiment toute nue sous sa robe.

Bien évidemment, Blanca Blanco s'est aperçue du buzz qu'elle a provoqué, retweetant volontiers des messages du Daily Mail ou de Yahoo UK qui évoquaient ce qu'on appelle dans le milieu une wardrobe malfunction – que l'on traduirait chez nous par "dysfonctionnement vestimentaire". Au pire, ce sera un fashion faux-pas.