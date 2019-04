Blanche Gardin refuse d'être décorée : un ministre répond à l'humoriste

C'est un fait rarissime ! Une artiste française, l'humoriste Blanche Gardin, a refusé publiquement une nomination dans l'ordre des Arts et des Lettres que lui proposait le cabinet de Franck Riester, ministre de la Culture. La lauréate du Molière de l'humour 2018 a publié une longue réponse sur Facebook expliquant son refus d'être décorée par un gouvernement qui ne tient pas ses promesses en matière d'aide aux plus mal-logés et aux sans-abri. Le ministre du Logement lui a répondu.

Dans sa lettre, argumentée et illustrée de quelques exemples (baisse des APL, refus de revenir sur la suppression de l'ISF, etc.), Blanche Gardin écrit : "Où comptiez-vous les mettre, ces gens que vous ne vouliez plus voir dans la rue Monsieur le Président, alors que vous preniez toutes ces mesures qui allaient provoquer l'effet inverse ? Il y en a de plus en plus tous les jours, des femmes, des hommes, et des enfants qui vivent, dorment et meurent dans les rues de France." Elle rappelle qu'elle vient de jouer au Zénith de Paris, le 31 mars 2019, pour la fondation Abbé-Pierre et l'association Les Enfants du Canal. Et de conclure : "Vous comprendrez qu'il y aurait quelque chose d'illogique d'accepter votre proposition. Merci quand même."

En tant que ministre...

Piqué par la lettre de Blanche Gardin, quasi unanimement saluée sur les réseaux sociaux, Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, lui répond avec force : "En tant que ministre, je lutte sans relâche, à tous les instants, contre l'exclusion sous toutes ses formes, contre ces phénomènes de misère qui nous interrogent sur notre capacité à protéger nos concitoyens." Le jeune ministre de 38 ans se fait ensuite plus précis : "Depuis mai 2017, nous avons ouvert et pérennisé plus de 14 000 nouvelles places d'hébergement d'urgence. (...) Cet effort doit être poursuivi car des gens sont encore contraints de vivre à la rue. Mais concrètement, cela signifie que 145 000 personnes sont aujourd'hui à l'abri chaque jour et chaque nuit grâce à l'État et ses partenaires." Julien Denormandie évoque ensuite une action de fond : "Mieux accompagner les personnes en détresse et aller à leur contact, c'est le travail formidable effectué par les maraudes que nous avons renforcé en 2019 avec 55 millions d'euros supplémentaires." Il rappelle la collaboration du ministère avec la Fondation Abbé-Pierre, justement, et le fait que "cette année, 70 000 personnes ont retrouvé des clés", c'est-à-dire ont retrouvé un chez-soi. Le ministre souligne enfin un "budget en hausse de 15% en 2 ans".

Les commentaires sous le post Twitter du ministre ne sont pas tendres. Blanche Gardin prendra-t-elle la peine de répondre ? La Fondation Abbé-Pierre a de son côté choisi de publier la lettre de l'artiste, sur son compte Twitter, accompagnée de remerciements : "Merci Blanche Gardin pour son engagement en faveur de la lutte contre le mal logement."