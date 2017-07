Blanket Jackson : Devenu ado, le plus jeune fils de Michael s'affirme enfin

Les trois enfants du regretté Michael Jackson ont finalement trouvé leur voie. Alors que l'aîné, Prince Jackson (20 ans), poursuit ses études de commerce en même temps qu'il gère sa société de production, et tandis que sa soeur Paris (19 ans) poursuit une carrière d'actrice et de mannequin, le petit dernier et discret Blanket (15 ans) s'est lui tourné vers le sport.

Comme en témoignent de récentes photos de l'adolescent, celui qui se fait désormais appeler Bigi s'est découvert une véritable passion pour le karaté. A la fin du mois dernier, il a été photographié en train de suivre des cours à son club de Los Angeles. Visiblement, il est plutôt doué puisque les journalistes du site TMZ assurent qu'il a déjà décroché la ceinture noire. Un bel exploit vu son jeune âge !

Bigi a d'autant plus de mérite que tout n'a pas toujours été rose depuis la mort de son père, en 2009. Placé sous la tutelle de sa grand-mère Katherine et de son oncle TJ, il serait aujourd'hui quasiment livré à lui-même. Au mois d'avril, le site américain dévoilait les nouvelles querelles qui agitent la famille Jackson.

Paris serait très remontée contre sa tante Rebbie, qui aurait pris l'ascendant sur la matriarche de la famille, Katherine, pour l'éloigner des enfants du défunt Roi de la Pop, sans doute motivée par des raisons financières. En l'absence de sa mamie, l'adolescent se serait donc retrouvé à vivre seul dans leur propriété de Calabasas, où son oncle et sa femme se sont relayés pour le surveiller.

Heureusement, Blanket alias Bigi a de la ressource. Non content de régner en maître sur les tatamis, il brille aussi à l'école, où il collectionne les meilleures notes et serait même devenu extrêmement social ! Ce qui n'est pas rien, étant donné l'enfant introverti et ultra-timide qu'il était.

Coline Chavaroche