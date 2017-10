Blanket Jackson lâché par sa grand-mère !

À la mort de son célèbre fils Michael Jackson en juin 2009, Katherine Jackson s'était engagée à prendre soin de ses trois petits-enfants. Désignée tutrice de Prince Michael, Paris et Blanket, puis cotutrice avec l'aide de son autre petit-fils T.J. Jackson, la mère du Roi de la pop n'a à présent plus envie que Blanket soit sous sa responsabilité. Il est le seul à ne pas être encore majeur.

Après avoir passé huit ans à s'occuper de l'adolescent de 15 ans qui se fait maintenant appeler Bigi, Katherine Jackson ne veut plus assurer ce rôle. TMZ rapporte en effet qu'elle aurait demandé à la justice américaine d'abandonner sa fonction de tutrice et de laisser à T.J. Jackson la responsabilité exclusive de s'occuper de Blanket. Âgée de 87 ans, la mère de Michael, Janet, LaToya, Jermaine, Rebbie, Randy, Tito, Jackie, Marlon et Brandon Jackson invoque la fatigue. Photographiée à la fin du mois de septembre au cours d'une sortie à Calabasas (banlieue de Los Angeles) avec sa fille Rebbie, l'épouse de Joe Jackson était apparue diminuée, se déplaçant avec un déambulateur. Et parce que Blanket est le seul à avoir encore besoin d'un tuteur, il n'aurait plus besoin d'avoir deux personnes qui l'entourent au quotidien, T.J. Jackson pouvant s'en charger seul.

Ce nouveau dossier devrait raviver les tensions au sein du clan Jackson qui n'a de cesse de se déchirer. Paris (19 ans) serait très remontée contre sa tante Rebbie parce qu'elle aurait pris l'ascendant sur Katherine Jackson pour l'éloigner des enfants du défunt Roi de la Pop, sans doute motivée par des raisons financières. En l'absence de sa mamie, Blanket se serait donc retrouvé à vivre seul dans leur propriété de Calabasas, où son oncle et sa femme se sont relayés pour le surveiller.

Le demande déposée par la matriarche au début du mois auprès de la cour supé­rieure de Los Angeles n'a pas encore obtenu de réponse de la part du juge. Affaire à suivre donc...