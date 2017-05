Blanket Jackson : Le plus jeune fils du Roi de la Pop Michael a bien grandi

Si Paris et Prince Jackson, les enfants aînés du regretté Michael Jackson, étalent leur quotidien sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le cas de leur petit frère Blanket.

L'adolescent de 15 ans, que l'on dit jalousé par ses petits camarades de classe, se fait très discret, que ce soit sur Twitter et Instagram. Il veille aussi à éviter l'objectif des nombreux paparazzi qui rôdent en Californie et plus particulièrement dans le quartier de Calabasas, où il réside sous la tutelle de ses parents.

À tel point que sa dernière apparition officielle date des obsèques de son père. Heureusement, on peut compter sur sa grande soeur de 19 ans pour nous donner de ses nouvelles. L'ex petite-amie du rockeur Michael Snoddy avait déjà publié une tendre déclaration assortie d'une photo pour son anniversaire au mois de février dernier, cette fois-ci elle a partagé en story sur Instagram les coulisses d'un dîner en famille et entre amis.

Sur la vidéo en question, dont une image a été reprise par les journalistes du site E!News, on peut voir Paris Jackson tout sourire à côté de son frère, le visage caché par la capuche de son sweat qu'il a relevée sur sa tête, entourés de trois amis. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le benjamin de la famille a bien grandi !

Si l'on ignore encore le choix de carrière du jeune homme, on sait en revanche que son grand frère s'est tourné vers la production du musique en parallèle à ses études à l'université, tandis que sa soeur fait ses débuts prometteurs en tant que mannequin et actrice.