Blue Ivy Carter : La fille de Beyoncé et Jay Z, icône mode en herbe

La vie d'enfant de star présente de nombreux avantages, dont profitent mademoiselle Blue Ivy Carter ! La fille de Beyoncé et Jay Z a assisté ce week-end à un des événements sportifs les plus attendus outre-Atlantique. Blue a profité de l'occasion pour conforter son statut de modeuse en herbe grâce à une tenue colorée...

Dimanche 19 février, le NBA All Star Game 2017 se déroulait au Smoothie King Center à la Nouvelle-Orléans. La rencontre s'est soldée sur une victoire des joueurs de l'équipe de la conférence Ouest sur leurs adversaires de l'Est, 192 à 182.

Plus que les exploits des athlètes NBA sur le parquet, ce sont les spectateurs qui ont surtout attiré l'attention. Beyoncé, son époux Jay Z et la petite Blue Ivy figuraient dans le public. Assise courtside entre ses deux parents, la fillette était la star de l'assistance. Elle portait une veste en jean, une robe en broderie anglaise Gucci (disponible sur gucci.com à 1350 euros) et des baskets Converse.

Blue Ivy a également été photographiée tenant un éventail Gucci, appartenant peut-être à sa mère et également disponible sur le site de la maison florentine pour 350 euros.

Son directeur artistique Alessandro Michele (intronisé en 2014 après le départ de Frida Giannini) a refait de Gucci l'une des enseignes les plus cotées de l'industrie de la mode. Blue Ivy Carter en possède de nombreux articles, comme le montrent différents gifs publiés sur Instagram pour sa maman.