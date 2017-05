BMA : Rita Ora expose ses fesses, Nicole Scherzinger impose son décolleté XXL

Dimanche 21 mai, les stars étaient toutes à Las Vegas pour assister aux Billboard Music Awards, cérémonie récompensant les artistes ayant marqué l'industrie musicale au cours des douze derniers mois. Outre Drake, qui a signé un nouveau record en mettant la main sur treize prix (il était nommé dans vingt-deux catégories), la soirée a également été celle de Beyoncé (victorieuse mais absente, elle a remporté cinq trophées), Desiigner, Lindsey Stirling, Blake Shelton ou bien encore de Twenty One Pilots, qui ont tous été sacrés.

Sur le tapis rouge de l'événement, plusieurs personnalités ont créé la sensation. Tout en transparence, Rita Ora avait misé sur une jupe qui laissait entrevoir son fessier. Nicole Scherzinger avait revêtu une longue robe qui révélait un imposant décolleté, tandis que Vanessa Hudgens (maîtresse de cérémonie au côté du chanteur Ludacris) avait opté pour la carte du glamour avec une robe Marchesa.

Présente pour soutenir sa grande soeur Miley et sa chanson inédite Malibu, Noah Cyrus (17 ans) portait quant à elle un ensemble noir peu flatteur qui la boudinait. Lea Michele était très sexy dans une robe David Koma et Camila Cabello, qui était venue interpréter pour la première fois son nouveau tube Crying in the Club, était colorée dans une robe orange Jonathan Simkhai.

Sur le tapis rouge des BMA figuraient également Kate Beckinsale, Hailee Steinfeld, Alexandra Daddario (bientôt à l'affiche de Baywatch et nouvelle petite amie supposée de Zac Efron), Prince Michael Jackson, Jason Derulo, Olivia Munn, Ashley Tisdale, David Guetta et bien entendu Céline Dion, venue livrer au cours de la cérémonie une prestation unique pour célébrer les 20 ans de la sortie de son tube My Heart Will Go on.