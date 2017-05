Bob Marley : Son petit-fils Nico devient une star... Mais pas de la chanson

Nico Marley suit les pas de son papa Rohan Marley. Le fils de l'icône du reggae décédée en 1981 a également joué au football américain au début des années 1990 dans une université américaine, à Miami, où il avait pour coéquipiers Ray Lewis, vainqueur du Super Bowl à deux reprises, et Dwayne Johnson, devenu célèbre sous son nom de catcheur puis d'acteur "The Rock".

Rohan Marley est également connu pour avoir entretenu une longue relation avec Lauryn Hill, qui s'est achevée alors que la chanteuse était enceinte de son dernier enfant, le fils de Bob Marley déclarant qu'il n'en était pas le père. Et il ne l'était effectivement pas. Ils ont eu six enfants ensemble, Zion David-Nesta né en 1997, Selah Louise née en 1998, Joshua né en 2002, John né en 2003, Sarah née en 2008 et Michael Roman né en 2011. Fier de son fils Nico, Rohan Marley n'a pas manqué de lui adresser un "Big Up" sur Instagram.