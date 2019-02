Bob Sinclar et son fils Raphaël : Sous le signe des femmes au Plaza Athénée

À l'occasion de la semaine de la mode qui s'ouvre dans la capitale française et où sont présentées les collections prêt-à-porter automne-hiver 2019-2020, une exposition organisée par Art Photo Expo Gallery se tient à La Cour Jardin au Plaza Athénée à Paris. Intitulée Femmes, je vous aime : ode à la beauté, elle réunit les oeuvres d'une vingtaine d'artistes contemporains internationaux.

Le vernissage s'est déroulé dimanche 24 février en présence du DJ Bob Sinclar et de son fils aîné. Le producteur, demandé aux quatre coins du monde, est séparé d'Ingrid Aleman, la mère de ses enfants Raphaël (18 ans) et Paloma (15 ans). Bob Sinclar a récemment répondu aux questions de Purepeople et il a évoqué sa collaboration avec Robbie Williams sur Electro Romantico. Parmi les autres invités de ce vernissage, quelques-uns des artistes exposés comme Cali, Odn ou encore Tony Frank. La comédienne Victoria Olloqui, le photographe Paps Touré, les humoristes Tony St Laurent et Axelle Laffont, Mélanie Amar (candidate des Anges 9), mais aussi Malika Ménard et le mannequin Jade Boinet étaient aussi de cette soirée d'ouverture.

Les oeuvres d'une vingtaine d'artistes – peintres, photographes ou sculpteurs – ont été choisies pour leur vision des femmes. On y retrouve représentées des anonymes mais aussi des icônes du cinéma comme Marilyn Monroe et Brigitte Bardot ou encore les supermodels, dont Carla Bruni, immortalisés par Michel Comte dans les années 1990. Le photographe Tony Frank présente également ses portraits de couples mythiques comme Johnny Hallyday et Sylvie Vartan ou Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Les oeuvres sont à vendre et leurs prix varient entre 3 000 et 45 000 euros, mais l'exposition est gratuite et accueille le grand public jusqu'à fin avril.

Présente au vernissage, Karima Charni a signé cette chronique sur l'exposition pour LCI.