Bob Sinclar pose nu sur Instagram, ses fans s'enflamment

Entre deux folles soirées au Pacha, son club de prédilection à Ibiza, le producteur de Til the Sun Rise Up profite de sa villa dans le plus simple appareil. C'est en tout cas ce que laisse entendre sa dernière photo publiée sur les réseaux sociaux, sur laquelle ses fans ont pu apprécier sa silhouette musclée et bronzée mise en scène dans ses escaliers. Un décor dépouillé, assorti à sa tenue épurée, qui n'a pas laissé ses 438 000 abonnés indifférents au vu des nombreux commentaires qu'elle a suscités. Parmi eux, on retrouve la boutade de son collègue de platines Martin Solveig : "Encore un peu de boulot et tu seras aussi bien foutu que moi", lui a-t-il lancé.