Bodyguard : Qui succèdent à Whitney Houston et Kevin Costner ? Interviews !

Valérie Daure est Rachel Marron

Après l'avoir écouté chanter, rencontre avec la femme derrière la superbe voix. Valérie Daure, artiste canadienne révélée par l'émission La Voix en 2014, a déjà collaboré pour les premières parties d'artistes tels que Akon et Janelle Monáe. Pétillante, enthousiaste et travailleuse acharnée, son CV est bien rempli : elle a suivi des cours d'écriture scénaristique, a participé à des festivals d'humour, a été porte-parole du mois de l'Histoire des Noirs... L'aventure du musical Bodyguard est une nouvelle étape qui l'emmène devant le public français, qu'elle a hâte de découvrir. Se produire en France, un rêve de jeunesse pour elle.

Lors des auditions, l'artiste complète qu'est Valérie Daure a montré ses différentes facettes, comme son côté plus "féroce et félin" à l'image de son personnage de diva incarné en premier lieu par Whitney Houston. Pour décrocher le rôle, elle a dû faire face à des centaines de candidates et... au décalage horaire, puisqu'elle vient de Montréal : "Impossible de dormir dans l'avion et avec six heures de jetlag, c'était difficile vocalement, j'étais épuisée. Ça a mis encore plus de difficultés, mais mon coeur y était, le travail et la persévérance ont payé !"

Le film, c'est toute sa vie : "Je ne peux pas me souvenir quand je l'ai vu pour la première fois, mais je l'ai vu au moins cinquante fois. Je chantais Queen of the Night en spectacle de danse. J'ai chanté I run to you. Je restais scotchée devant la télé quand ça passait. Bodyguard a bercé mon enfance, m'a inspirée. C'est ce qui m'a amené à chanter même." L'annonce de la mort de la star le 11 février 2012 l'a marquée à jamais : "Ce qui est encore plus triste, c'était la fin de sa carrière alors qu'elle était une diva exceptionnelle. Quand elle ne pouvait plus s'exprimer à travers sa voix, c'était difficile de la voir vivre ça. Elle est morte si jeune... C'était une nouvelle horrible, comme Michael Jackson ou Prince. J'en ai pleuré car on perdait de vrais artistes."