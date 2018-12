Booba : Après le cambriolage, il casse son image de bad boy avec sa fille Luna

Tous les fans de Booba connaissent Luna, la fille de 4 ans du Duc de Boulogne, née de son amour pour Patricia (dont il est séparé). Le rappeur français de 42 ans lui offre le premier rôle dans son nouveau clip Petite Fille, chanson issue de son dernier album, Trône. En plus de lui chanter tout son amour, Élie Yaffa (le vrai nom de Booba) endosse le rôle du papa protecteur. Le tout au son de paroles qui n'ont pourtant rien à voir avec l'univers enfantin.

Dès la publication du clip, l'artiste a adressé un message à sa communauté sur Instagram, "Luna et son père vous souhaitent un bon visionnage...", accompagnant ces mots d'une photo prise lors du tournage. En quelques heures seulement, la vidéo de Petite Fille a atteint plus d'un million de vues sur YouTube, un accueil chaleureux qui n'a pas été sans faire réagir Booba. "Luna est très touchée par vos commentaires et elle vous remercie", a-t-il publié, échangeant un tendre câlin avec sa fille.