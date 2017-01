Booba chargé par un éléphant, grosse frayeur pour le rappeur !

Il se pensait intouchable, mais Booba (Élie Yaffa de son vrai nom) ne l'est pas. Preuve en est avec cette vidéo postée par le rappeur français de 40 ans sur sa page Instagram le week-end dernier.

En visite au Gabon pour participer à la cérémonie d'ouverture de la CAN 2017 (Coupe d'Afrique des nations), celui qui se fait surnommer B2oba s'est offert des instants de détente en pleine nature. Habitué à l'environnement ultrabétonné de Miami – où il vit avec ses deux enfants Luna et Omar –, Booba ne s'attendait pas à croiser un éléphant pendant sa balade sur la plage.

Téléphone à la main, torse nu et nombreux tatouages en vue, le rappeur veut absolument capturer le pachyderme sur son écran. Sauf que l'animal n'a visiblement pas apprécié de voir sa tranquillité dérangée et l'a manifesté en se s'élançant vers Booba et son groupe d'amis. Bien moins fiers face à la charge de l'animal, tous ont pris la fuite.