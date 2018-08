Booba et Kaaris se battent en plein aéroport : des vidéos choc !

Jusqu'ici, ils s'étaient contentés de s'invectiver par morceaux interposés ou via les réseaux sociaux. Mais ce mercredi 1er août 2018 à Orly, Booba et Kaaris en sont venus aux mains. Les deux célèbres rappeurs français ont donné un bien triste spectacle en plein milieu de l'aéroport parisien. Vers 15 heures, les deux artistes et leurs clans respectifs se croisent devant un duty-free, dans le Hall 1, salle d'embarquement niveau porte 10. Et la bagarre éclate.

Pendant de longues minutes, devant des touristes effrayés et surpris, malgré des cris et sous les yeux d'enfants, les deux bandes vont s'échanger de violents coups. La scène, filmée par plusieurs témoins, est depuis relayée en masse sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, les Aéroports de Paris font sobrement état d'une "altercation passagers". Et affirment que les individus ont été "maîtrisés par la police". Le hall en question a néanmoins été "temporairement fermé", avec des "retards à prévoir" pour les vols au départ. Selon Le Parisien, qui a proposé un montage de différentes vidéos, onze personnes ont été interpellées par la police aux frontières. Les deux rappeurs et neuf autres personnes ont été placés en garde à vue, a indiqué plus tard l'AFP.

Booba et Kaaris devaient vraisemblablement embarquer à bord du même vol à destination de Barcelone, où l'un comme l'autre devaient se produire le soir même... dans deux établissements voisins.