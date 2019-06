Booba: "Je voulais donner "Arc-en-ciel" à Alizée, elle était en train de couler"

Dans le dernier album deBooba, il y a définitivement un titre qui se démarque : Arc-en-ciel. Le rappeur s'est livré sur ce son pas comme les autres au micro d'Augustin Trapenard sur France Inter, le 3 juin 2019. "Ce titre-là a une histoire. À la base il n'est pas pour moi, c'est un titre que j'ai écrit il y a dix ans que je voulais donner à Alizée", explique l'artiste. Oui, on parle bien d'Alizée Lyonnet, la célèbre interprète de Moi, Lolita.

Vient ensuite une contextualisation qui n'est pas des plus tendres avec l'ancienne candidate de Danse avec les stars. "Elle était en chute libre avec son petit copain, à un moment où elle était en train de couler... Du coup ça ne s'est pas fait", poursuit celui qui s'apprête à défier Kaaris dans un combat de MMA qui doit avoir lieu en décembre à Genève, en Suisse. Booba explique qu'il n'a évidemment pas repris le son dix ans après en l'état : il a pris la peine de changer l'instru, "bien pourrie".

Cette révélation n'est cependant pas un scoop. En 2013 déjà, Alizée révélait avoir refusé des titres de Booba et Indochine. "Avant de faire cet album, je voulais sortir un titre inédit. J'avais un titre et puis finalement lui m'en a proposé un autre avec un texte qui était plutôt cool mais qui prenait partie d'un milieu artistique musical qui ne me correspondait pas, mais ça aurait pu être une jolie parenthèse. Il voulait apparaître dans le clip, ça aurait pu faire une jolie rencontre", avait expliqué la chanteuse dans Monte le son ! (France 4). Comme le souligne Booska-P, elle avait préféré travailler avec l'excellentOxmo Puccino.



Peu de gens le savent, mais beaucoup d'artistes de variété travaillent avec des rappeurs pour l'écriture de leurs chansons. Par exemple, Yannick Noah a écrit Métisse avec... Disiz La Peste. Tunisiano a écrit pour Tal, Anggun ou encore Amel Bent. Ce n'est pas étonnant. Le rap est une écriture extrêmement minutieuse et difficile et il est récurrent que des artistes de variété recherchent des sonorités hip-hop.

Oriane Alcarini