Booba, papa attendri avec Luna : Le rappeur partage une vidéo de sa "Boobinette"

Booba, l'homme à la double facette. Surtout connu pour ses textes fracassants et ses clashs à répétition – il est actuellement en guerre contre le boxeur Patrice Quarteron –, le rappeur français de 40 ans est aussi un papa qui sait se montrer tendre. Le duc de Boulogne (en référence à Boulogne-Billancourt), papa d'une petite Luna et d'un petit Omar, a publié une nouvelle vidéo de sa fille qui n'est pas passée inaperçue. Une séquence adorable.

Allongé sur son canapé, Booba (Elie Yaffa de son vrai nom) filme sa "Boobinette", qui lui parle en anglais (le rappeur et sa famille vivent à Miami). Dans son langage de fillette de 3 ans, Luna discute cookies et gâteau avec son papa. S'il se moque de leur sujet de conversation, le chanteur musclé et tatoué se laisse amadouer. "Tu peux me raconter toute la merde de la terre, ce sera toujours un plaisir de t'écouter, Boobinette...", a-t-il légendé sa vidéo intime postée sur sa page Instagram.

Le rappeur a publié une nouvelle photo de Luna quelques heures plus tard, dans le rôle d'une fillette à croquer et toute sage. Assise sur un lit soigneusement dressé, la fille de Booba apparaît la main délicatement posé sur son visage.