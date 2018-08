Booba sorti de prison, la mère de ses enfants soulagée

Les chemins de Booba (de son vrai nom Elie Yaffa) et son ancien protégé Kaaris (Okou Gnakouri) se sont croisés le 3 août 2018 à l'aéroport d'Orly, une rencontre qui a donné lieu à une impressionnante bagarre filmée qui a causé de multiples dommages matériels et choqué les voyageurs témoins de la scène. Placés en détention provisoire depuis cette date - Booba à la prison de Fleury-Mérogis (Essonne) et Kaaris à celle de Fresnes (Val-de-Marne) -, les rappeurs de 41 et 38 ans ont retrouvé la liberté ce jeudi 23 août et été placés sous contrôle judiciaire en attendant leur procès prévu le 6 septembre au tribunal de Créteil. Tous deux seront notamment jugés pour violences aggravées et ont été tenus de verser 30 000 dollars de caution et de remettre leur passeport.

Suivant de près l'actualité de son ex-compagnon, Patricia Vinces a rapidement réagi à la libération surveillée de Booba sur Instagram. La jeune femme, mère des deux enfants du rappeur, Luna et Omar, a publié un message dans l'une de ses stories Instagram ce même jour. "Dadas free", a-t-elle écrit, soulagée.