Boris Becker ruiné : Sa femme s'est réfugiée dans la vodka

En épousant Boris Becker en 2009, la très jolie Lily Kerssenberg (son nom de jeune fille) pensait avoir touché le gros lot. C'était le cas jusqu'à ce que l'ex-tennisman allemand de 50 ans dilapide sa fortune et doive faire face à une dette historique. L'ancien coach de Novak Djokovic (il a entraîné le Serbe de 2013 à 2016) est sur la paille depuis 2015 et a contracté plusieurs millions de dettes auprès de la banque privée Arbuthnot, Latham and Co. Des déboires financiers qui ne sont pas sans affecter son mariage.

Profondément déstabilisée par l'envol des plus de 100 millions de livres qui composaient la fortune de son mari, Lily Becker a perdu pied, se réfugiant dans l'alcool comme le mannequin de 41 ans le raconte au Daily Mail. "J'ai eu une année difficile. Au début je me suis complètement laissée aller, de toutes les façons. Trop d'alcool, trop de cigarettes, trop de sorties et de je-m'en-foutisme", a-t-elle avoué au journaliste du tabloïd britannique qui a récolté son témoignage. La femme de Boris Becker est allée jusqu'à penser que sa vie ne valait plus d'être vécue : "Je pensais : ma vie craint et je vais mourir."

Lily Becker s'est réfugiée dans une boisson en particulier. "La vodka est devenue mon amie. Je fumais un paquet par jour. Boris traversait une mauvaise période à sa façon, il n'a pas remarqué. Nous nous sommes déconnectés et nous avons pris chacun nos chemins", a-t-elle confié. Leur mariage perdant de sa stabilité, les premières rumeurs de divorce ont alors débuté. La honte s'est peu à peu installée, leur cercle d'amis s'est alors restreint : "Cela a lourdement affecté nos vies. Vous découvrez qui sont vos vrais amis. J'avais honte de tout et je pensais : 'Comment tout cela a pu arriver ?' Je sentais ma famille attaquée." Lily et Boris Becker sont les parents d'un petit garçon de 8 ans et prénommé Amadeus.

Leur mariage a malgré tout été sauvé grâce au recours à de l'aide extérieure. "Nous avons fait des thérapies de couple. C'est une chose à laquelle nous n'avions jamais pensé. Cela a aidé. Nous avons fait une heure par jour, cinq jours par semaine. C'était bien d'avoir le point de vue de quelqu'un d'extérieur, de neutre", a-t-elle confié.

Des rendez-vous qui ont visiblement porté leurs fruits puisque le couple est apparu soudé sur le tapis rouge des Laureus World Sports Awards, événement qui s'est déroulé le 27 février en présence de Charlene et Albert de Monaco, en baskets pour l'occasion. Le couple envisage même d'avoir un autre enfant, un projet qui pourrait ne pas se réaliser à cause de problèmes médicaux non précisés.