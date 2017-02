Bouchra Jarrar : "À la mort de mon père, je me suis remise en question"

Paris est à quelques jours d'une nouvelle Fashion Week, consacrée aux collections prêt-à-porter printemps-été 2017. Bouchra Jarrar y participera en présentant la nouvelle garde-robe de Lanvin. À quelques jours de son défilé, la créatrice et directrice artistique de la maison parisienne se confie aux lecteurs de Télérama...

Après avoir accueilli Mouloud Achour et les caméras du Gros Journal dans le studio Lanvin, Bouchra Jarrar se prête une deuxième fois à l'exercice de l'interview. Cette fois, c'est sur papier et dans les colonnes de Télérama que la styliste de 46 ans raconte son parcours. Elle évoque notamment son père, né au Maroc et arrivé en 1958 en France pour participer à l'effort de reconstruction post-2nde guerre mondiale, et la promesse qu'elle lui a faite adolescente.

"Mon père ne m'a demandé qu'une seule chose dans ma vie : avoir mon bac", révèle Bouchra Jarrar. L'ex-bras droit de Nicolas Ghesquière (Louis Vuitton) et futur successeur d'Alber Elbaz décroche son diplôme à Cannes, sa ville de naissance. Elle se rend ensuite à Paris, s'inscrit à l'école Duperré et découvre l'industrie de la mode.

"À la mort de mon père, je me suis remise en question", ajoute Bouchra Jarrar concernant son père disparu. "Qui suis-je ? Je suis toute petite. Il faut que je continue en portant ce que je ressens le plus : la création." Elle s'y attèlera le mercredi 1er mars, date du prochain défilé Lanvin.

Retrouvez l'interview de Bouchra Jarrar dans le n°3502 de Télérama, semaine du 25 février au 3 mars 2017.