Boudewijn Van Spilbeeck : Le journaliste belge décide de changer de sexe

Il est considéré comme l'une des figures emblématiques de la télévision belge flamande, grand reporter qui a également présenté les journaux télévisés. Boudewijn Van Spilbeeck a ému son pays avec une histoire très personnelle, relayée le 2 février dernier dans Quotidien sur TMC, et qui n'a rien à voir avec sa fonction de journaliste.

A bientôt 58 ans, Boudewijn Van Spilbeeck décide de changer de sexe, une transformation officialisée par sa chaîne de télé, la VTM Nieuws. Il faudra à présent appeler Boudewijn Van Spilbeeck Bo.

Lors d'une émission spéciale diffusée le 29 janvier dernier sur VTM Nieuws, Bo s'est dévoilée avec sa chevelure blonde, révélant qu'elle songeait à ce changement d'identité sexuelle depuis plus de 15 ans. Pour devenir femme, elle n'a pas seulement changé d'apparence et de garde-robes, elle a également débuté un traitement depuis six mois. "Les effets des hormones féminines sont incroyables. Je vois que mon corps est déjà féminin", a-t-elle témoigné.

Alors que son opération est prévue dans les prochaines semaines, Bo a évoqué le changement de genre de Bruce Jenner devenu Caitlyn Jenner. L'histoire de l'ex-mari de Kris Jenner a poussé la journaliste belge à se lancer elle aussi. Mariée, elle restera unie à la mère de ses deux enfants de 26 et 27 ans comme l'a confié dans une interview accordée Het Laatste Nieuws. : "C'est mon âme soeur. L'amour qui nous unit est fort."