Brad Pitt a-t-il remplacé Angelina Jolie dans son coeur ? Ça balance...

Neuf mois après sa rupture avec Angelina Jolie, avec laquelle il tente toujours de négocier un accord juste qui leur permettrait de se partager la garde de leurs six enfants, Brad Pitt continue d'attirer l'attention des médias qui se questionnent sur sa vie amoureuse.

Ce week-end, le tabloïd anglais The Sun affirmait ainsi que l'acteur de 53 ans avait de nouveau été vu très proche de la comédienne Sienna Miller (35 ans) au Glastonbury Festival, dans le Sud de l'Angleterre. "Brad et Sienna ne pouvaient pas s'empêcher de se toucher, de chercher le contact ou de se frôler à chaque opportunité. Ils semblaient très intimes", relatait-on.

Lundi 26 juin, un proche du comédien a toutefois démenti cette idylle hypothétique via le magazine Us Weekly, affirmant que le duo était seulement ami. "Brad y était avec Bradley Cooper. Sienna est aussi amie avec Bradley Cooper. Ils y étaient tous ensemble entre potes. Il ne se passe rien d'autre", a-t-on déclaré. C'est dit.

Et comme la vie amoureuse de Brad Pitt fait l'objet de nombreuses rumeurs, il avait également été rapporté que l'acteur s'était rapproché ces dernières semaines du mannequin Elle Macpherson. La source était cependant moins crédible, puisque la rumeur émanait du magazine australien New Idea. "C'est absolument faux", a-t-on tranché auprès d'Us Weekly, ajoutant que Brad Pitt se concentrait pleinement sur "lui-même et ses enfants" depuis sa rupture médiatisée. Il faudra donc attendre encore un petit moment avant de le voir s'afficher au bras d'une autre femme, célèbre ou non...