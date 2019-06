Brad Pitt : Angelina Jolie bloque le divorce, il perd patience...

Fatigué et lassé de la procédure de divorce, Brad Pitt a lancé un ultimatum à Angelina Jolie pour qu'elle signe les papiers du divorce sous peine de "sanctions financières". Ainsi, une source a confié au Sun : "Il veut juste que tout soit réglé, en réalité, cela aurait pu être il y a plus d'un an, mais elle ne lâche pas." Pourquoi Angelina Jolie bloque-t-elle le divorce ? Contre toute attente, il semblerait qu'elle serait désormais prête à tout pour reconquérir Brad Pitt. Ainsi, une source confie au magazine The Blast : "Elle aimerait qu'ils redeviennent une famille (...) C'est pourquoi elle rend les choses si difficiles pour Brad avec chaque détail de leur divorce."

Angelina serait même encore possessive vis-à-vis de son ex et estimerait avoir le droit de valider ou non les futures conquêtes de Brad Pitt. Une source confie à Hollywood Life : "Angelina a du mal à savoir qui croire en ce qui concerne la vie amoureuse de Brad. Elle est déterminée à découvrir la vérité. Elle a le sentiment que c'est son droit de savoir avec qui il est en couple, car cela pourrait signifier que ses enfants seraient entourés de cette nouvelle personne." Alors, jalouse, Angelina ?

Brad Pitt (55 ans) et Angelina Jolie (44 ans) s'étaient rencontrés en 2005 sur le tournage du film Mr & Mrs Smith. Coup de foudre immédiat entre eux qui avait tout balayé sur son passage y compris Jennifer Aniston, femme à l'époque de Brad Pitt. Le couple "Brangelina" est amoureux et se marie en 2014 en France. Mais deux ans plus tard, Angelina Jolie demande le divorce. Depuis, Angelina ferait traîner volontairement les choses dans l'espoir de reconquérir Brad Pitt. "Il a été incroyablement patient tout au long du processus de divorce bien qu'il ait été poussé à l'extrême à de nombreuses reprises. Angelina Jolie retarde leur divorce mois après mois et fait traîner péniblement le processus. C'est devenu presque un jeu pour elle." Le juge responsable de leur divorce, John Ouderkirk, aurait repoussé sa décision au 31 décembre 2019.

Angelina Jolie et Brad Pitt ont six enfants : Maddox, 17 ans, Pax, 15 ans, Zahara, 14 ans, Shiloh, 13 ans, et les jumelles Vivienne et Knox, 10 ans. En novembre 2018, Brad Pitt avait obtenu la garde partagée des six enfants alors qu'Angelina désirait initialement la garde exclusive.