Brad Pitt : Attaqué en justice par des habitants de La Nouvelle-Orléans

Toujours englué dans un divorce nauséabond avec Angelina Jolie, Brad Pitt doit se battre sur un second front : à nouveau, sa bonne action entreprise à la suite du passage de l'ouragan Katrina se retourne contre lui...

En 2006, la star hollywoodienne s'était personnellement engagée auprès des populations de la Nouvelle-Orléans victimes du passage dévastateur de l'ouragan en organisant la construction de logements pour leur permettre de se réinstaller dans le quartier du Lower Ninth Ward. Via la fondation Make It Right spécialement créée, il avait rassemblé les savoir-faire et la bonne volonté de nombreux professionnels du bâtiment pour entreprendre la réalisation de 150 maisons abordables et éco-responsables. Une initiative largement saluée qui avait commencé à porter ses fruits en 2008 avec la livraison de premiers logements, mais, quelques années plus tard, la belle histoire commençait à pourrir, littéralement : en 2014, il apparaissait que trente des maisons se trouvaient dans un état préoccupant, attaquées par la moisissure et victimes de problèmes structurels (électricité, plomberie, etc.). Make It Right s'était engagée à réparer les dégâts (Fox News affirme que c'est le cas depuis plus d'un an), mais, quatre années après, doit faire face à de nouvelles plaintes.

Deux habitants du fameux quartier du Lower Ninth Ward à La Nouvelle-Orléans viennent en effet de porter plainte contre la fondation et contre Brad Pitt lui-même pour pratiques commerciales déloyales, rupture de contrat et fraude, révèle NBC News, leur reprochant d'avoir construit et vendu des maisons avec des vices cachés. Le contenu de la plainte, enregistrée auprès de l'Orleans Parish Civil District Court, souligne que l'organisme, suite au passage d'experts entre 2016 et 2018, avait connaissance des malfaçons, liées à la qualité des matériaux et à la conception des maisons, mais n'en a jamais informés les propriétaires et, en le leur dissimulant, les a "frauduleusement privés de leur droit à se pourvoir en justice" en vertu de la nouvelle législation en vigueur en matière d'assurances immobilières dans l'Etat de Louisiane.

"Même si les citoyens du 9th Ward sont reconnaissants envers Brad Pitt, ils ont été contraints de déposer cette plainte parce que la fondation Make It Right a construit des maisons de mauvaise qualité, elles se dégradent à un rythme élevé tandis que les propriétaires sont coincés avec des prêts hypothécaires sur des propriétés qui ont perdu de leur valeur", a indiqué l'avocat des plaignants. Alors que pas loin de 30 millions de dollars (dont 5 apportés par Brad Pitt) avaient servi à la construction de 109 logements eco-friendly, Make It Right avait déjà fait l'objet d'un écho défavorable cette année, en raison de la démolition au mois de juin d'une des maisons.