Brad Pitt : Ces jumeaux qui ont dépensé 20 000 dollars pour lui ressembler

La semaine dernière, une Iranienne de 19 ans, Sahar Tabar, avait fait parler d'elle après avoir subi de multiples opérations de chirurgie esthétique afin de ressembler à son idole de toujours, Angelina Jolie. Dans la foulée de cette anecdote insolite et effrayante à la fois, la demoiselle en question ressemblant davantage à la mariée défunte des Noces funèbres, de vieilles histoires remontent à la surface. Le Daily Mail s'est ainsi penché sur le cas de deux Américains, des jumeaux, qui avaient dépensé toutes leurs économies pour tenter de devenir les sosies de Brad Pitt.

En 2004, Matt et Mike Schlepp (alors âgés de 21 ans) avaient participé à l'émission de télé-réalité I Want a Famous Face, diffusée sur MTV, évoquant leur rêve de ressembler à l'acteur hollywoodien. Rhinoplasties, implants au menton et aux joues, opérations à la mâchoire et implants dentaires, les deux jeunes hommes originaires de Phoenix (Arizona) ne s'étaient rien refusé, prêts à tout pour changer leur apparence.

Ces opérations m'ont aidé avec les filles

Résultat, Matt et Mike Schlepp étaient parvenus à se débarrasser de leur acné et de leurs cheveux bruns, sans vraiment toutefois ressembler à Brad Pitt. Peu importe, les deux frères étaient très heureux du rendu final et avaient admis à la télévision que ces opérations avaient changé leurs vies. "Si c'était à refaire, je n'hésiterais pas, je le referais dix fois. Cela m'a clairement aidé avec les filles. J'ai tellement changé du tout au tout que j'ai des copines que je ne voyais plus depuis un moment qui ne pouvaient pas s'empêcher de me regarder, elles disaient qu'elles avaient envie de pleurer. Si ce genre de choses ne fait pas du bien...", avait déclaré Matt. "Je n'aurais jamais pensé être aussi heureux qu'en ce moment. Il faut faire de la chirurgie maintenant, car on ne veut pas que sa vie défile en se sentant triste à cause de son physique", avait ajouté Mike.

Treize ans plus tard, impossible de savoir ce que sont devenus les jumeaux ou à quoi ils ressemblent à 34 ans. Un article paru à l'époque dans le Phoenix New Times avait par ailleurs attesté que cette idée de vouloir ressembler à Brad Pitt à tout prix avait surtout été mise en avant par la production de I Want a Famous Face. "Ils n'avaient jamais mentionné Brad Pitt jusqu'à ce que MTV débarque dans toute l'histoire. Cela a été exagéré parce qu'ils ne parlaient jamais de Brad Pitt avant ça. Tout ce dont ils parlaient, c'était de faire de la chirurgie esthétique", avait alors déclaré une amie des jumeaux. On comprend mieux le résultat...