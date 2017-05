Brad Pitt, comment il surmonte le divorce avec Angie : "On fait de notre mieux"

Quasi muet depuis sa séparation avec Angelina Jolie en septembre dernier – hormis quelques courts communiqués très formels –, Brad Pitt s'est longuement épanché sur son divorce dans le cadre d'une interview accordée à GQ Style. Sans fard, il s'est confié sur faiblesses et a raconté comment il surmonte l'épreuve, avec sa future ex-femme Angelina Jolie.

Je dois être mieux. Je dois être mieux pour eux

"Pour moi, cette période a vraiment été l'occasion de regarder mes faiblesses et mes échecs", a admis l'intéressé au cours de cette interview qualifiée de "brute et réfléchie" par le titre américain. Faisant écho à ses racines et à son éducation baptiste, il dit avoir pris conscience des choses : "J'ai grandi avec un père je-sais-tout avec une mentalité de guerrier – le père qui a tous les pouvoirs, super fort – au lieu de vraiment connaître l'homme et ses propres doutes et luttes. Et ça m'est revenu en plein visage avec notre divorce : je dois être mieux. Je dois être mieux pour eux. Je dois leur montrer. Et je n'ai pas été bon à cela."

À coeur ouvert, il révèle suivre une thérapie et dit aller mieux grâce à elle. Avec le recul, Brad Pitt dit avoir appris comment il devait appréhender et surmonter cette épreuve. Hors de question pour lui d'aller devant un juge, Angie et lui régleront leurs affaires en privé. "Vous allez aller devant la cour et ce ne seront que des problèmes et tout ce qui ne compte pas. C'est juste horrible", lâche-t-il. L'acteur de Fight Club et The Tree of Life raconte également comment il a vécu ces interminables semaines sans voir ses enfants, suivies de quelques rencontres éparses et furtives. "Ça a été ça pendant un moment, avoue-t-il. J'avais cela sur le dos et j'étais enchaîné au système quand les services pour enfants appelaient. Et, après ça, on a été capable de travailler ensemble pour s'en sortir."

C'est très bouleversant pour les enfants, de soudainement avoir votre famille qui se déchire

Il poursuit : "On fait tous les deux de notre mieux. J'ai entendu un avocat dire une fois, 'Personne ne gagne devant un juge, c'est juste une question de qui blesse et fait le plus mal'. Et ça semble bien vrai, vous passez une année à vous concentrer sur construire un dossier en défendant votre point de vue, pourquoi vous avez raison et pourquoi ils ont tort, et c'est juste passer son énergie dans la détestation. Je refuse ça. Et heureusement ma partenaire là-dedans est d'accord. C'est juste très, très bouleversant pour les enfants, de soudainement avoir votre famille qui se déchire."

Très philosophique, Brad Pitt dit avoir tiré des leçons de ces derniers mois, même s'il est loin d'être remis. "Quand on aime quelqu'un, il faut le laisser vivre, clame-t-il. Désormais je sais ce que ça veut dire après l'avoir vécu. Ça veut dire aimer sans rien attendre en retour, ça veut dire ne pas tout foutre en l'air." Et de conclure : "Donc notre préoccupation est que tout le monde en sorte plus fort et meilleur – il n'y a pas d'autre issue."